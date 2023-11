Din „combinaţia“ Ploieşti – ­Sibiu, ­campion al României, în… Germania! Sportivii sectiei de patinaj viteza a CSM Ploiesti au participat, la finalul saptamanii trecute, la Inzell (Germania), la Campionatul National de Sprint pentru Seniori Open – Editia 2023, reusind sa obtina trei titluri de vicecampion national si o medalie de bronz. Sectia de patinaj viteza a CSM Ploiesti activeaza in parteneriat cu CSM Sibiu, iar rezultatele sportivilor ploieșteni puncteaza pentru ambele cluburi! Medaliile de argint au fost cucerite de Eduard Nitu, care a ocupat pozitia secunda atat la 500 metri, cat si la 1000 metri si, implicit, in clasamentul general, iar cea de bronz i-a revenit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

