Petrolul a incheiat stagiul din Antalya cu o infrangere, prima din acest an, suferita in fața ocupantei poziției a patra din prima liga poloneza, Pogon Szczecin. „Lupii” n-au fost deloc departe sa incheie cantonamentul cu un bilanț perfect. Vreme de aproape o ora, elevii lui Nicolae Constantin s-au aflat la conducere pe tabela de marcaj in partida disputata pe terenul secundar al impunatoarei „Gloria Sport Arena” din Belek, și asta in condițiile in care au avut in fața un adversar redutabil, fara doar și poate cel mai puternic dintre toți cei intalniți in acest debut de an. Pogon, o formație clasata…