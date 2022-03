Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica (CNESP) s-a intrunit astazi in ședința. In urma evaluarii situației epidemiologice actuale au fost aprobate decizii noi, ținand cont de o scadere ușoara, in ultima saptamana, a numarul cazurilor de Covid-19 la nivel național. Membrii CNESP au decis…

- Despre aceasta a anunțat Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, dupa anunțarea noilor decizii ale Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP), transmite presa din Republica Moldova. „Se propune trecerea școlilor in online pentru doua saptamani. Toate secțiile pe care le-am…

- Depistarea unei anumite variante a Covid-19 are loc prin secvențiere și costa bani. Spre exemplu, o secvențiere pentru depistarea tulpinii Omicron costa în jur de 2 mii de euro. În plus, procesul este unul de durata. Despre acest lucru a menționat directorul Agenției Naționale pentru…

- ​Echipa nationala de handbal masculin a României s-a calificat în prima faza play-off a Campionatului Mondial din 2023, dupa ce a învins duminica, la Cluj-Napoca, reprezentativa Republicii Moldova, scor 33-23.Tricolorii au învins anterior Israel, scor 33-30, iar cu 4…

- Nationala de handbal masculin a Israelului a invins sambata, la Cluj-Napoca, reprezentativa Republicii Moldova, scor 42-31 (22-13), in al doilea meci din grupa preliminara 3 a Campionatului Mondial din 2023, potrivit news.ro. Israel are 2 puncte in clasamentul grupei, la fel ca Romania, care…

- ​Nationala de handbal masculin a Ciprului, care urma sa întâlneasca reprezentativa României, a fost nevoita sa se retraga de la turneul preliminar al Campionatului Mondial din 2023. Cipriotii au anuntat mai multe cazuri de Covid-19 în lot, iar EHF a validat retragerea echipei…

- Începând cu data de 27 decembrie curent, cetațenii care vor veni în Republica Moldova din state incluse în zona roșie, inclusiv prin tranzitarea acestora, vor fi obligați sa prezinte la frontiera teste PCR cu rezultat negativ la COVID-19. Astfel de decizie a fost…

- Asociația Naționala a Restaurantelor și a Localurilor de agrement din Republica Moldova este impotriva introducerii obligativitații deținerii certificatului Covid-19, indiferent de culoarea codului in care se afla localitatea. Aceștia spun ca o astfel de masura va duce din nou la pierderea locurilor…