Stiri pe aceeasi tema

- Dan Tatoiu a dat elicopterul pe scuter! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au filmat pe extravagantul milionar pe strazile din Capitala, pe doua roți. In compania cui a fost susprins omul de afaceri.

- Adrian Mititelu Jr. și-a scos panteruța la plimbare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe afacerist in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala, insoțit de iubita lui.

- Adriana Saftoiu nu are prea are multa rabdare sa caute printre produsele de pe rafturile magazinului. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o intr-un supermarket din Capitala in timp ce parea sa fie pusa in dificultate, la cumparaturi.

- Gabriel Oprea Jr., pus in dificultate. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe baiatul de bani gata in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un magazin care se ocupa cu vanzarea de materiale de construcții și produse de amenajare pentru casa și gradina.…

- Imagini rare cu Cristi Enache, solistul trupei Direcția 5! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe acesta in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala. Atunci cand nu se afla pe scena, artistul are preocupari obișnuite.

- Atunci cand nu se afla pe scena, Lino prefera sa se bucure de timpul liber in preajma prietenilor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Artistul nu poate trece neobservat și le face pe plac fanilor.…

- De cand conduce o mașina ieftina, Sabin Ilie nu mai știe nici cum se deschide un bolid de lux. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc ca autoturismul fratelui sau i-a dat șah mat fostului fotbalist.