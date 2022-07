Stiri pe aceeasi tema

- JAWNY colaboreaza cu Beck pentru piesa „Take It Back”. Melodia inițiala a fost inclusa pe EP-ul “The Story of Hugo” de anul trecut, iar acum faimoasa legenda, Beck, se alatura lui JAWNY, in timp ce ridica melodia la noi culmi. „Cred ca nu este un secret pentru nimeni ca Beck a avut o influența uriașa…

- AURORA colaboreaza cu Qing Feng Wu pentru piesa “Storm”. In urma cu o saptamana, pe 7 iunie, tachinandu-și fanii din intreaga lume, Aurora și Qing-Feng au incarcat amandoi o fotografie scrisa de mana cu „Qing-Feng X Aurora” pe platformele lor de socializare, atragand reacții inainte de lansare pe rețelele…

- Rico888, artistul italian ce s-a facut remarcat prin stilul sau unic de a scrie și de a transmite mesaje puternice prin intermediul muzicii trap, colaboreaza cu 911, unul dintre cei mai tineri producatori din industria muzicii trap din Romania, pentru piesa – Luna. Noul single al celor doi artiști vrea…

- Formația The Motans a prezentat un nou clip la piesa – „Cafe de Flore”. Balada de dragoste este scrisa de solistul Denis Roabeș. Piesa face parte din albumul „Great Expectations”. In versurile melodiei „Cafe de Flore”, The Motans menționeaza Renașterea in arta, Marul ca fruct interzis și pe Rene Magritte…

- “” nu e o piesa, e o stare la propriu. M-a cuprins emoția ei din prima.E ca și cand ar fi avut viața și mi-a vorbit. Ma bucur ca a ajuns la mine și ca oamenii o sa o primeasca așa, sub forma unei colaborari frumoase. Sper sa va dea o superstare!„ – Alina Eremia Alina Eremia lanseaza in colaborare cu…

- John Legend colaboreaza cu JID pentru piesa „Dope”, care produsa de Ian Kirkpatrick și Ryan Tedder și scrisa de Legend, Charlie Puth, Ryan Tedder, Ian Kirkpatrick și rapperul J.I.D. Melodia, emoționanta și catchy, da tonul pentru inceperea verii cu vibrațiile sale de petrecere și versurile senzuale…

- twocolors colaboreaza cu Pascal Letoublon pentru piesa “Break Up”. „’Break Up’ a fost o melodie la care am lucrat, intr-un fel sau altul, de cațiva ani”, explica twocolors. „Dupa cateva abordari diferite cu diferiți artiști, suntem in sfarșit gata sa-l lansam impreuna cu prietenul nostru Pascal Letoublon.…

- Killa Fonic și Delia colaboreaza pentru prima data pentru piesa “Cum am știut”, spre bucuria fanilor celor doi artiști care abia așteptau sa-și vada preferații pe aceeași piesa de ceva timp. Pe ritmurile trap ale lui Killa și cu liniile melodice pop ale Deliei, artiștii canta despre o poveste de dragoste…