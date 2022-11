DIICOT scanează Senatul. Afacerea de peste 1.000.000 de euro a adeverințelor false de tip CAR De vreo doua luni de zile, Senatul Romaniei sta pe un butoi cu pulbere ca urmare a unor inginerii financiare incredibile țesute de o mulțime de funcționari parlamentari, iar conducerea forului legislativ numarul unu al țarii incearca cu disperare sa mușamalizeze scandalul. 163 de credite, prejudiciu de 5.700.000 de lei La jumatatea lunii septembrie 2022, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat 7 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la domiciliile unor persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a oamenilor legii, miercuri, in București, dar și in județele Neamț, Brașov, Ilfov, intr-un dosar in care, potrivit Poliției, prejudiciul estimat ar fi de circa doua milioane de euro. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau – de la Serviciul de Combatere…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii DIICOT Bacau, efectueaza, miercuri dimineata, 33 de perchezitii domiciliare in judetele Neamt, Brasov, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind infractiunile de constituire a unui grup infractional…

- Bazinul hidrografic Argeș-Vedea trece prin verificari desfașurate la sute de baraje și acumulari de apa. Verificarile sunt efectuate de 18 echipe de control, formate din inspectori de specialitate din cadrul Administrației Bazinale de Apa Argeș-Vedea și subunitați. In procesul de verificare sunt cuprinse…

- 11 persoane au fost reținute, luni, in urma mai multor percheziții care au avut loc in București și Cluj intr-un dosar in care se fac cercetari pentru inselaciune, produsa in cadrul unui eveniment pe tema nutritiei. 33 de persoane au fost pacalite cu o tombola falsa, scrie Monitorul de Cluj.Oamenilor…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. "In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Polițiștii prahoveni efectueaza joi, 15 septembrie, percheziții la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri și declarații. Suspecții ar fi solicitat și obținut 163 de credite de la mai multe CAR-uri din țara, folosind documente care conțineau date false, relateaza Observatorul Prahovean…

- Mai multe persoane din orașul București și din județele Calarași, Dambovița și Ilfov sunt banuite ca au facut credite la CAR cu documente false, provocand un prejudiciu de peste un milion de euro.

- Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice Prahova fac percheziții in București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la membrii unei rețele care facea rost de credite CAR cu acte false.