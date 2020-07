DIICOT: Membrii unei grupări de traficanţi de droguri, trimişi în judecată; ar fi introdus în ţară 3 tone de cocaină Procurorii DIICOT au trimis in judecata 16 persoane, membri ai unui grup organizat de trafic international de droguri de mare risc, care ar fi incercat sa introduca in tara aproximativ trei tone de cocaina.



"Din activitatile investigative a reiesit ca in perioada 11 - 23 martie 2019 gruparea a desfasurat pe teritoriul Romaniei activitati de plasare in apele teritoriale a unei mari cantitati de cocaina (aproximativ trei tone) pentru a fi introduse in tara si apoi transportate spre tari din Europa de Vest", se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de…

Sursa articol: agerpres.ro

