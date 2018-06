Tomas Kaizner, cetatean ceh, a fost retinut miercuri de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in zona Portului Turistic Tomis incercand sa vanda droguri in valoare de 3.800 de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a lui Tomas Kaizner, cetatean ceh, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc. "In cauza exista suspiciunea rezonabila…