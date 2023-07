Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Mures a sesizat DIICOT pentru demararea unei anchete penale in legatura cu modul in care mai multe persoane cu dizabilitati erau tinute in subsolul unui azil din localitatea Bardesti, administrat de Asociatia "Re-Min".

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Serviciul Teritorial Targu Mureș au deschis o ancheta cu privire la azilul din Bardești, județul Mureș, unde au fost descoperite abuzuri asupra persoanelor varstnice care locuiau acolo, scrie Mediafax.Biroul…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu va mai susține un discurs de ziua naționala, pe 14 iulie, cu toate ca alesese acest moment pentru a face bilanțul celor „100 de zile de intoarcere la calm” pe care le-a solicitat cand a depus juramantul, in aprilie, relateaza AFP…

- In urma apariției in mediul online a unor imagini video cu un puternic impact emoțional de agresiune, unde o tinara este batuta de alte doua fete, poliția vine cu unele precizari. Inspectoratul de Poliție Buiucani a inregistrat cazul la data de 30 iunie, in urma apelului la numarul unic de urgența 112.…

- Subiectele de la Bacalaureat au aparut in spațiul public cu ajutorul tehnologiei de ultima ora, a declarat astazi ministrul educației, Ligia Deca. Ea a subliniat ca aparatura de acest fel este foarte greu de depistat de membrii comisiilor de supraveghere. Ligia Deca a ținut sa precizeze ca, atunci cand…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania condamna cu fermitate declarațiile „inacceptabile” ale așa-zisului „reprezentant” al Rusiei in Herson, afirma Ministerul Afacerilor Externe, joi, intr-o referire la amenințarile lansate de guvernatorul pro-rus al regiunii ucrainene in legatura cu podul dintre Galați…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput cercetari, dupa ce in spațiul public a aparut o filmare cu cinci tineri implicați intr-un scandal. Camerele au surprins doi baieți și doua fete pe de o parte și un tanar pe de alta parte. Fetele au sticle in maini. Una arunca la un moment dat o sticla…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a fost arestat intr-o instanța federala din Miami, marți, și urmeaza sa fie trimis in judecata pentru acuzații referitoare la gestionarea documentelor clasificate, potrivit CNN. A fost arestat și Walt Nauta, consilier al fostului…