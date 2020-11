Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) extinde accesul in sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciara eTerra pentru notarii publici, de luni, Mediafax Potrivit...

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) anunța ca partenerii ce au acces in sistemul informativ eTerra pot plati cu ajutorul cardului bancar tarifele pentru serviciile prestate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Cluj, astfel marindu-se numarul celor care…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) continua procesul de digitalizare si eficientizare a activitatii. Incepand de astazi, 12 noiembrie 2020, partenerii ANCPI care au acces in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara eTerra cu user si parola pot achita, prin…

- INA organizeaza programul de perfecționare online „Managementul administrației publice locale”, cu acces gratuit, pentru noii aleși localiInstitutul National de Administratie (INA), instituție publica in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, organizeaza, in perioada…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) introduce de luni, 28 septembrie, sistemul de semnare a documentelor in browser, precum și plata anumitor cereri cu cardul in aplicația eTerra, așa cum se fac plațile pe site-urile de comerț electronice. Semnarea documentelor in browser…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), institutie aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), introduce de luni, 28 septembrie, sistemul de semnare a documentelor in browser, ca o noua masura de continuare a procesului de digitalizare…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Agenția Naționala pentru Locuințe, construiește pentru tinerii și funcționarii publici din județul Hunedoara, anunța Vetuța Stanescu, secretar de stat in minister. In cadrul proiectului vor fi construite 144 de locuințe pentru…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Agenția Naționala pentru Locuințe, construiește pentru tinerii și funcționarii publici din județul Hunedoara, anunța Vetuța Stanescu, secretar de stat in minister. In cadrul proiectului vor fi construite 144 de locuințe pentru…