Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat vineri un acord de suplimentare cu un miliard de euro a finanțarii Coridoarelor Solidaritații UE pentru Ucraina, strategice in acest moment pentru transportul și comerțului ucrainean in razboiul anceput de Rusia. Intr-o prima etapa, Comisia Europeana va aloca urgent 250 de…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat 51 de cetateni din Maroc, Turcia și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- In asteptarea verdictului din derby-ul cu „U” Cluj, care poate fi unul singur – victorie la masa verde, Politehnica Femina se bucura in continuare si de destule convocari la echipa nationala. Teo Meluta, Bianca Ienovan si portarita Sara Campean au fost chemate la lot pentru amicalele cu Polonia si Cehia.…

- Digitalizarea in educatie, cu toate implicatiile sale, a fost tematica principala a Forumului educatiei Romania-Republica Moldova, aflat la prima editie - eveniment care a reunit la Iasi, in perioada 27-28 octombrie 2022, peste 250 de cadre didactice din Romania si Republica Moldova. Redam in cele de…

- Sursa foto: foodkit.ro FoodKit este startup-ul cu care Fondul de Investiții Vendavour iși inaugureaza prezența pe piața din Romania. Cu un portofoliu de peste 100 milioane de Euro, Fondul inițiat de miliardarul ceh, Viktor Ruzicka, a vazut in FoodKit potențialul unui business ce poate completa portofoliul…

- Piața de self-storage (depozite de inchiriat) din Romania devine o piața stabila, ajungand la 25.000 mp inchiriabili in 2022, ceea ce reprezinta o cota de 0,2% din suprafața totala de astfel de soluții de depozitare in Europa, potrivit raportului special European Self Storage Industry lansat de CBRE,…

- Vineri, 9 septembrie, comandantul Grupului de Lupta din Polonia alaturi de comandantul Detașamentului de Aparare Antiaeriana ,,Gheparzii Transilvani” și comandantul contingentului britanic au participat la o ceremonie religioasa și militara organizata cu ocazia Zilei Forțelor Terestre Poloneze la Varșovia.…

- Ajla Tomljanovic (Australia), jucatoarea care i-a incheiat cariera Serenei Williams (SUA), s-a oprit in sferturi la US Open, fiind invinsa de Ons Jabeur (Tunisia), scor 6-4, 7-6(4). Jabeur se va duela pentru un loc in marea finala cu Caroline Garcia (Franța), revelația anului in circuitul WTA. Ons e…