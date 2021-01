Stiri pe aceeasi tema

- Peste 140.000 de persoane au primit prima doza de vaccin Foto: captura video (mapn.ro) Peste 140.000 de persoane au primit pâna acum prima doza de vaccin împotriva SARS-COV-2, anunța Comitetul Național pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. Mai puțin de 500 dintre persoanele…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sambata, ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice in prima zi a mandatului sau la Casa Alba, relateaza AP, potrivit news.ro. “Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului…

- Statele Unite au autorizat de urgenta marti un test rapid de utilizare individuala pentru detectarea COVID-19 si care furnizeaza rezultatul in 30 de minute, in cadrul luptei impotriva pandemiei, transmite Agerpres. Agentia de Medicamente din SUA (FDA) a dat unda verde acestui test care poate fi utilizat…

- In prezent, Franta se afla pe locul patru in lume la numarul de infectii raportate, de 2.036.755, dupa Statele Unite, India si Brazilia. Cu un bilant al deceselor provocate de coronavirus de 45.000, Franta se afla pe locul sapte in lume. In Europa au fost raportate in total aproape 14,5 milioane de…

- Statele Unite o felicita pe Maia Sandu pentru alegerea in calitate de nou Președinte al Republicii Moldova. Potrivit unui mesaj postat de Ambasada SUA la Chișinau, victoria Maiei Sandu reprezinta „o realizare istorica”, ținind cont ca liderul PAS devine prima femeie Președinte al R,Moldova. „Incepind…

- Unii prieteni din Londra tocmai mi-au transmis aceasta știre care este difuzata acum in Marea Britanie. Desigur, nu este difuzat aici in Statele Unite. : „CIA Homeland Security a lansat cea mai mare operațiune electorala in urma cu 6 ore.

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in…

- Familia Dolanescu va mai aștepta o perioada la București (unde se afla blocata din cauza pandemiei globale din primavara anului curent), pana sa se reintoarca in Orlando, Florida. Unde, practic, s-au mutat in urma cu mai mult de zece ani. ”Stam cuminți, suntem in carantina trimp de 14 zile. Din nefericire…