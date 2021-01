Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat miercuri speranța ca un „conflict global” este imposibil, altfel, a subliniat el, ar insemna „sfarșitul civilizației”. Declarația a fost facuta in discursul ținut in cadrul Forumului de la Davos, potrivit site-ului RBC.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat luni o intalnire, prin intermediul unei videoconferinte, cu studentii mai multor institutii de invatamant superior din tara, cu ocazia Zilei Studentilor din Rusia, marcata astazi. In cadrul acestei intalniri, Putin si-a amintit cum a invatat sa cante la…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat astazi drept ”ilegale și periculoase” protestele de susținere a opozantului sau Aleksei Navalnii. Acestea au avut loc in acest weekend. Protestele ar putea atrage sancțiuni din partea statelor UE.Putin a susținut, intr-o sesiune de intrebari cu studenții,…

- Presedintele american Joe Biden, investit in functie miercuri , va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, iar acesta va fi primul dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat inceperea vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva Covid-19, incepand de saptamana viitoare. Putin considera ca vaccinul produs de țara sa este „cel mai bun”, scrie agerpres .„Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana…

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, l-a felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la prezidentiale. Mesajul lui Igor Dodon a fost transmis marti, 15 decembrie, dupa ce votul in Colegiul Electoral a oficializat victoria democratului si doar dupa ce si liderul de…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru alegerea sa in scrutinul prezidential american de la 3 noiembrie, dupa ce votul in Colegiul Electoral a oficializat victoria democratului, si a sustinut ca vrea sa colaboreze cu el, in pofida relatiilor tensionate dintre cele doua…

- O organizație neguvernamentala rusa a construit o replica a unui lagar de prizonieri din al Doilea Razboi Mondial printr-un grant acordat pentru educarea patriotica a copiilor, scrie The Moscow Times.Elevii vor putea sa exploreze locația care va include turnuri de paza, baraci și garduri de…