- Politia americana investigheaza in prezent cazul unor politisti din Dayton, Ohio, care au scos cu forta dintr-o masina un barbat de culoare desi acesta le-a spus ca este paraplegic si nu-si poate folosi picioarele, informeaza BBC.

- Sambata seara, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata telefonic prin 112 despre faptul ca un autovehicul de tonaj circula haotic dinspre Campulung Moldovenesc spre Vatra Dornei. Avand in vedere cele sesizate, o echipa operativa s-a deplasat pe direcția indicata de apelant, a depistat și oprit…

- Doi batausi din Arges vor fi prezentati miercuri Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, cu propunere de luare a unor masuri preventive. Indivizii au crezut ca pot face legea intr-o comna din judet, dar au ajuns la politie.

- Polițiști din cadrul Secției 15 Rurala Filiasi au fost sesizați cu privire la faptul ca, Ghebaur Melania Adina, de 28 de ani, a plecat voluntar in cursul zilei de 20 septembrie și nu a mai revenit la domiciliul sau din comuna Argetoaia, satul Teascu din Deal. Semnalmente: inaltime aproximativ 1,70 m,…

- O femeie din Caracal a fost rapita de fostul sau iubit. Aceasta a fost luata cu forta in masina de catre barbat. Femeia a fost gasita, iar barbatul a fost dus la Poliție pentru cercetari. Politistii au fost sesizati marti dimineata, in jurul orei 8,30, ca o femeie ar fi fost rapita. Ea ar fi fost urcata…

- Sambata dupa amiaza Poliția municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe o strada din municipiul Suceava se deplaseaza un autoturism al carui conducator auto este posibil sa fie sub influența bauturilor alcoolice. In jurul orei 15:00 un echipaj din cadrul Biroului…

- O gluma proasta l-a costat viața pe un barbat de 50 de ani. Un sofer a decedat, in noaptea de luni spre marti, intr-un accident rutier produs in Ramnicu Valcea, dupa ce a fost urmarit in trafic de politisti. Oamenii legii au pornit sa-l captureze pe barbat in urma unui apel la 112 care anunta […] The…

- Un tanar de 18 ani din Aiud este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier și parasirea locului faptei. Acesta l-a acroșat, cu mașina, pe un tanar care circula pe bicicleta și și-a continuat drumul. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 4 august, in jurul orei 21.20, pe strada Avram Iancu din Aiud,…