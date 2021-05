Stiri pe aceeasi tema

- În județul Bistrița-Nasaud exista așa-numitul „Transfagarașan de Ardeal”. Acesta este drumul care șerpuiește spre stațiunea Colibița, locul cunoscut pentru cel mai curat aer de la noi din țara. „Un mic Transfagarașan…

- Statiunea turistica Sangeorz-Bai de la poalele Muntilor Rodnei va gazdui, duminica, prima campanie de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-through din judetul Bistrita-Nasaud organizata in afara municipiului resedinta. Articolul Centru de vaccinare drive-through in statiunea turistica Sangeorz-Bai,…

- Bistri-Vet este unicul importator din Romania al producatorilor internaționali din industria medical-veterinara. In portofoliul sau se regasesc peste 30 producatori, și reprezinta branduri rasunatoare la nivel mondial. Compania bistrițeana a raportat pe anul 2020 o cifra de afaceri de peste 43.72 mil.…

- Cristian Rizea: Am venit pe 1 august, dupa ce mi s-a confirmat prin e-mail de la șefa de cabinet a lui Vlad Plahotniuc. Iți pot da și contactul ei. In prealabil, am schimbat mai multe mesaje pe Whatsapp cu Vlad Plahotniuc. Va pot da și un numar de telefon al lui Vlad Plahotniuc pe care il folosea, dar…

- Experții de la Serviciul de Sanatate Publica din Anglia au avertizat ca mutația tulpinei COVID, cunoscute sub numele de B.1.6.1.7, mai transmisibila, depistata prima data in India, risca sa devina in cateva saptamani a doua cea dominanta varianta a coronavirusului din Marea Britanie, dupa ce numarul…

- Platouri numai bune de savurat, special create pentru masa de Paște, cu produse locale, atent selecționate de Agro – Ardeal, fabrica de procesare a carnii de la Orheiu Bistriței! Puteți comanda ACUM oricare platou va trage cu ochiul in oricare din magazinele Agro-Ardeal. Avantaj? Un raport excelent…

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania a anunțat ca va avea subprefecti in noua judete din Transilvania si Banat. Aceștia iși vor prelua mandatele incepand de joi, 4 martie. Este vorba de Décsei Attila Lehel la Bistrita-Nasaud, Botházy Nándor la Bihor, Ambrus Izabella Ágnes la Brasov, Vincze…