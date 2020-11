Stiri pe aceeasi tema

- Parisul va interzice serviciile de livrare a preparatelor culinare si pe cele de vanzare la pachet a acestora intre orele 22:00 si 06:00 incepand de vineri, pentru a limita raspandirea COVID-19, a anuntat joi politia din capitala franceza, transmit AFP si Reuters.

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters. Grecia a raportat mai putine cazuri de COVID-19 decat majoritatea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Franta va intra din nou intr-un “lockdown” national incepand de vineri pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat miercuri presedintele Emmanuel Macron intr-un discurs catre natiune, relateaza Reuters si AFP. Școlile vor ramane deschise. “Am decis ca trebuie sa reintram incepand de vineri…

- Italia a raportat sambata 19.644 noi cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, numar fara precedent pentru țara. Guvernul ia in calcul noi restricții pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro.In același timp, Italia a raportat 151 de noi decese provocate…