- Un incendiu de proportii a lovit 19 oameni din localitatea Comandau, județul Harghita. Flacarile au mustuit 8 locuinte. Cinci dintre cele opt case afectate au ars complet, iar celelalte trei la nivelul acoperișului. 19 persoane au fost evacuate, printre care și trei minori de un an, șase ani și 17 ani.…

- Tragedie pe o sosea. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav O tragedie s-a petrecut joi seara, pe o sosea din Mehedinti. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav. Tragedie pe o sosea din Mehedinti. Doi frați și soția…

- Imagini apocaliptice in Statele Unite. Cele peste 30 de tornade care au lovit centrul și sudul tarii au lasat in urma cel puțin 80 de morți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritați.

- Octombrie a fost o luna neagra pentru Romania. Aproape 45.000 de oameni au murit, de doua ori mai mulți decat in aceeași luna din 2019, cand nu incepuse pandemia. Cam cat populația oraselor Alexandria sau Medias. In medie, inseamna un deces pe minut.

- Astazi se implinesc 30 de ani de la scufundarea navei Scaieni. Un mort si noua disparutiCargoul Scaieni, sub pavilion Romania, avandu l la comanda pe Marian Butusina, s a scufundat in Marea Mediterana, la 100 Mm Est de Sicilia in conditiile unei furtuni deosebit de violente, care a provocat deplasarea…

- Tragedie pe insula indoneziana Java, unde cel puțin 13 oameni au murit și 57 au fost raniți in urma erupției vulcanului Semeru. Satele de la poale au fost acoperit de un nor dens de fum, iar cenușa vulcanica s-a depus in straturi groase pe strazi, case și mașini.

- In anul 1963, La inmormantarea lui John F. Kennedy de la Cimitirul National Arlington, conform unei estimari facute de New York Times, au participat un milion de oameni. 1715: Inceputul domniilor fanariote in Tara Romaneasca prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote insemnau…

- In urma cu 43 de ani a avut loc cea mai mare sinucidere in masa din istorie. Peste 900 de oameni, dintre care 276 de copii, au murit pe 18 noiembrie 1978, in Guyana. Masacrul din Guyana a fost o crima-sinucidere, intrucat cel puțin cinci persoane au fost ucise inaintea sinuciderii.