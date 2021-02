Stiri pe aceeasi tema

- Sute de trupe, paramilitari și elicoptere militare, sunt in zona afectata și ajuta la acțiunile de salvare, potrivit BBC. Luni dimineața, bucata de ghețar din Himalaya s-a rupt și a cazut peste un baraj, declanșand o inundație uriașa in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Valul a masurat zeci de metri…

- Alerta meteo in Maramureș. Precipitații mixte, polei și intensificari ale vantului. Vezi zonele vizate Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 16:00 – 01 februarie, ora 12:00 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, polei și intensificari ale vantului; Zone afectate: conform textului In…

- Dezastrele meteorologice au ucis 480.000 de oameni in ultimii 20 de ani, potrivit unui raport publicat de ONG-ul GermanWatch. Țarile sarace sunt cele care platesc cel mai mare preț in fața furtunilor, inundațiilor, valurilor de caldura și a altor fenomene extreme.

- Interval de valabilitate: 13 ianuarie, ora 10:00 – 15 ianuarie, ora 10:00.Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului in zona montana inalta. In intervalul menționat, temporar va ninge in regiunile vestice, nordice și centrale, iar in zona de munte, prin acumulare, se vor…

- ANM a emis trei mesaj de tip cod galben. Iata ce zone sunt vizate de fenomene extreme:COD : GALBENData emiterii : 09-01-2021 ora 6 Valabil de la : 09-01-2021 ora 6:10 pana la : 09-01-2021 ora 10:00In zona : Județul Sibiu: zona joasa;Se vor semnala : local ceața, care determina scaderea vizibilitații…

- Israelul a stabilit, sambata, relatii diplomatice cu Bhutan, natiunea majoritar budista vecina cu India, continuandu-si extinderea legaturilor diplomatice la nivel international, transmite Reuters potrivit news.ro. Acordul cu tara din Himalaya nu pare sa aiba legatura cu acordurile intermediate…