- Vaccinul anti-COVID-19 continua sa starneasca o mulțime de polemici din partea scepticilor care nu cred in existența virususlui pandemic. Madalin Ionescu se numara printre cei care contesta tot ceea ce exista legat de noul coronavirus, iar recent și-a exprimat parerea personala cu privire la vaccinul…

- ​Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, actualul lider al campionatului de fotbal al Angliei, considera ca responsabilii Premier League trebuie sa evite o întrerupere a competitiei, în ciuda numarului tot mai mare de infectari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.Tehnicianul german…

- La un an de cand teribila pandemie de coronavirus a izbucnit in orașul Wuhan, oamenii parca au uitat de existența acesteia. Mulțimi mari au ieșit in strada la miezul nopții pentru a sarbatori Revelionul. Petrecareții au purtat maști de protecție, dar de distanțarea sociala nu s-a ținut cont sub nicio…

- Restricțiile de circulație vor fi valabile de la ora 22:00, de marți, cu excepția nopții de Craciun.In ceea ce privește reluarea activitaților culturale, autoritațile vor analiza aceasta posibilitate cu trei saptamani mai tarziu decat se aștepta, respectiv pe 7 ianuarie, a precizat premierul.Franța…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca in șase localitați din Cluj oamenii traiesc aproape fara grija COVID. In MAGURI-RACATAU, incidența este chiar zero.In cele șase localitați mai izolate s-a prelungit scenariul verde, in care incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este…

- Coreea de Nord susține ca nu a fost lovita de pandemia de coronavirus și nu a inregistrat nici macar un caz de infecție, dar este in stare de alerta maxima inca din ianuarie, cand s-au impus restricții de circulație și au fost inasprite controalele la granița, scrie Observatornews. Avertismentul…

- Dan Bittman a avut o iesire socanta legata de situatia actuala in Romania: "Sa dea Dumnezeu sa mor și eu de covid! Nu vreau sa mai traiesc in condiții degradante". Dan Bittman indeamna la revolta: "Nu e de ajuns minciuna COVID, acum trebuie sa suport si alertele astea penibile. Cand iesim,…

- Grupul civic „DizAbil. Eu – Vrancea” a facut o monitorizare a modului cum respecta autoritatile din Focsani legea privind protectia persoanelor cu handicap. Concluziile au fost ingrijoratoare si, pe alocuri, revoltatoare.