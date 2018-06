Dieta verii 2018. Topeşti cinci kilograme într-o singură săptămână dacă respecţi reţeta întocmai Avand un continut bogat in apa si in vitamine, pepenele verde este ideal pentru a-ti detoxifia organismul. Aceasta dieta poate fi urmata in doua etape, fie se tine un meniu bine stabilit pe zile, fie poti sa mananci trei zile doar pepene verde. Asadar, in prima parte a dietei, trebuie sa consumi timp de trei zile, numai pepene verde, maxim trei kilograme. Vei observa ca vei slabi trei kilograme, in doar aceste trei zile, iar detoxifierea organismului se va face intr-un ritm alert. Slabeste cinci kilograme intr-o singura saptamana! Dieta cu salata de rosii, secretul unei siluete de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

