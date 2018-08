Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei patru barbați reținuți, aseara, in urma perchezițiilor efectuate la sediul Registrului Auto Roman Gorj vor ieși din arest, pentru a fi audiați din nou de procurorul de caz, la sediul Parchetului Județean. In urma declarațiilor, magistrații vor stabili, in aceasta seara, daca pot fi cercetați…

- Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți in dosarul morții paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor. Inițial, cei doi barbati au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de…

- Rareș Bogdan a reactionat dupa ce Politia Capitalei a anuntat ca atacatorii familiei sale au fost retinuti.Citeste si: Descinderi IN FORTA - DIICOT a destructurat o MEGA retea specializata in infracțiuni informatice Prezentatorul TV a declarat la Romania TV ca "a fost un caz care s-a…

- Vladimir Voronin il va ataca in judecata pe Dorin Chirtoaca, fostul primar al Capitalei, pentru defaimare. Motivul este ca liberalul l-a acuzat pe Voronin ca ar fi privatizat cladirea cinematograful Gaudeamus, pe vremea cand era presedinte de tara.

- Un avion plecat din Insulele Canare catre Amsterdam a aterizat de urgenta la Faro, în Portugalia, dintr-o cauza mai putin obisnuita, cum ar fi prezenta unui pasager care emana un miros neplacut. „Mirosul era de neconceput“, a spus un pasager, citat de cotidianul flamand…

- Dana Nalbaru le-a aratat tuturor cum atrata plaja din Corfu, unde se relaxeaza impreuna cu familia ei. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj in care a dezvaluit ca tocmai s-a intors din vacanța. „Am pornit spre casa dupa 13 zile petrecute in Corfu. Venim…

- ȘOCANT: Un tanar valcean și-a gasit sfarșitul la Sibiu, dupa ce a fost batut crunt, luni seara, in fața unui bar ( la lumina zilei, cum s-ar zice!) situat pe strada Șureanu din Cartierul Vasile Aaron. Read More...