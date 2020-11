Diddy a devenit viral pe TikTok Cantarețul in varsta de 51 de ani a postat pe contul de TikTok un video in care spune ca iși exerseaza schemele de scufundare. Diddy iși pune ochelarii de inot și se pregatește sa sara in apa, doar ca nu e tocmai un salt profi, ci unul neindemanatic și funny. Video-ul a strans aproape un... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Robotul spațial umanoid rusesc FEDOR a fost retras de pe Twitter dupa ce i-a insultat pe foștii cosmonauți care au criticat programul spațial rusesc pentru ca ramane in urma celui american. FEDOR a disparut brusc de pe rețeaua de socializare dupa o avalanșa de tweet-uri in care ii critica pe foștii…

- Fostul prim-ministru al Romaniei și candidat la președinție, Viorica Dancila, e cunoscuta pentru gafele sale gramaticale. Incercand sa „normalizeze” greșelile din discurs, aceasta l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de faptul ca a inventat cuvantul „giroscop”. Cuvantul giroscop exista, evident,…

- Jerusalema este, fara indoiala, unul cele mai mari hit-uri ale anului. Am vazut cu siguranța cu toții foarte mulți oameni, inclusiv unii din zona politica, care au incercat sa danseze pe aceasta piesa. Cu mai mult, sau cu mai puțin succes. Ei bine, un clip cu niște copilași din Uganda a devenit viral…

- Mai mulți cetațeni din Ormeniș, Brașov, riscau sa nu-și poata exercita dreptul de vot pentru ca proprietarul unui magazin-bar le-a oprit in gaj carțile de identitate pentru cumparaturile facute pe datorie. Cazul a fost semnalat autoritaților printr-un apel la 112, scrie Newsbv.ro. ”La data de 26 septembrie,…

- Dorian Popa e unul din cei mai urmariți barbați din Romania. Acesta pune clipuri pe Youtube in fiecare zi, de cațiva ani incoace, și are 1,8 milioane de subscriberi pe contul de YouTube. Dorian este urmarit și de peste 2 milioane de oameni pe contul din Instagram, iar ieri, inainte sa intre in direct…

- Un utilizator TikTok a spus ca a vazut o fața in fereastra unui conac abandonat dupa ce mama sa i-a trimis un videoclip cu casa – și a acumulat 1,8 milioane de vizualizari online. I-a trimis fiicei un VIDEO cu o casa parasita O mamica care a dat peste un conac incredibil abandonat in excursia […] The…

- Cea mai mare platforma de video online si-a lansat propria clona de TikTok și Instagram Reels, un serviciu numit Shorts, care functioneaza la fel si ofera aceleasi facilitati ca produsul chinezesc. Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok și Reels,…

- Jean-Claude Van Damme și-a incantat fanii cu mișcarile de dansator, intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook, in care danseaza pe melodia „Save Me”, compusa de Randi și de Marius Moga. Fanii din toata lumea au comentat incantați prestația actorului și mișcarile sale de kickboxing, recunoscand…