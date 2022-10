Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dezvaluit ca s-a gandit sa aduca un antrenor strain la FCSB, Gigi Becali a dezvaluit cum l-a suparat pe actual tehnician al echipei, Nicolae Dica. Omul de afaceri a povestit o discuție avuta cu Florin Tanase, jucatorul cu care avea o relație apropiata cand acesta evolua la FCSB. Acum la Al…

- Nicolae Dica a devenit ținta favorita a fanilor dupa dezastrul din dubla cu Silkeborg. I s-a cerut demisia și dupa meciul din Danemarca, și dupa rușinea de pe Arena Naționala, dar antrenorul declara sus și tare ca nu are de ce sa plece. Tehnicianul a spus ca așteapta, cu nerabdare, meciul din campionat…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, regreta plecarea lui Florin Tanase, jucatorul vandut in aceasta vara la Al Jazira. Latifundiarul a facut o analiza a jocului echipei și susține ca fostul capitan „era dirijorul de la mijlocul terenului”. Odata cu plecarea lui Tanase, Becali susține ca echipa FCSB nu…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, a declarat ca Florin Tanase, legitimat in acest moment in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, iși dorește sa se intoarca in Romania, la formația ”roș-albastra”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a ajuns la concluzia ca jocul de posesie al vicecampioanei sufera dupa plecarea lui Florin Tanase (27 de ani). La inceputul lunii august, FCSB l-a cedat pe Florin Tanase (27 de ani) la Al Jazira, in Emiratele Arabe Unite. Gigi Becali crede ca…

- Gigi Becali s-a ținut de cuvant! La doar cinci zile dupa ce Florin Tanase a semnat contractul in China, patronul FCSB i-a adus un jucator de atac lui Nicolae Dica. Este primul, dupa cei trei fundași centrali transferați in aceasta vara. Omul de afaceri a platit 1,7 milioane de euro pentru David Miculescu…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a facuta publica, in timpul conferinței de presa de marți, in care a anunțat numirea lui Nicolae Dica, discuția pe care a purtat-o luni cu Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor. Intr-o conversație privata purtata dupa ce Toni Petrea și-a dat demisia, latifundiarul…

- Nicolae Dica (42 de ani) a oferit primele detalii dupa negocierea cu Gigi Becali pentru preluarea postului de antrenor la FCSB. Tehnicianul a fost in seara aceasta la Palat, unde a negociat cu Gigi Becali venirea la FCSB. Acesta a dezvaluit ca s-a pus in mare parte de acord cu finanțatorul roș-albaștrilor,…