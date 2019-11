Diaspora: peste 24.000 de romani au votat, la urne, pana in jurul orei 15:00

Stiri pe aceeasi tema

- Votul in strainatate pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale este in desfasurare vineri in toate sectiile din Europa, Africa si Asia Centrala, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. La ora 15,00, ora Romaniei, erau deschise 761…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale 2019 s-a incheiat in Europa, Asia, Africa si Australia, dar continua in alte zone ale globului pana luni, la ora 7.00. Pana la ora 24.00 au votat 648.426 de persoane la sectiile din strainatate.

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 24.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 296.141 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 158.208 barbati si 137.953 de femei, potrivit BEC.A doua zi a votului in strainatate pentru alegerea Presedintelui…

- UPDATE: la ora 17:00, numarul romanilor din strainatate care se prezentasera la urne a crescut la peste 215.000 de persoane. Datele apar, in timp real, pe site-ul oficial al alegerilor prezidentiale, prezenta.bec.ro . A doua zi de alegeri . Aproximativ 90.000 de cetateni romani au votat, pana sambata…

- A doua zi de alegeri . Aproximativ 90.000 de cetateni romani au votat, pana sambata la ora 10:00, in sectiile de votare deschise in afara granitelor, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In a doua zi a alegerilor prezidentiale, multi cetateni din diaspora au mers in cursul diminetii sa isi…

- Daniel Ursache, din Targu Neamt, un roman stabilit la Londra, a ales sa voteze prin corespondența la alegerile prezidențiale. El a postat un video in care dezlipeste autocolantul cu mentiunea „Votat” din caseta in care este inscris numele candidatului USR – PLUS. Autocolantul a ramas in perfecta stare.…

- (update) Activistul Dumitru Vicol a scris ca pana la ora 11:00, in secția Londra de est au votat 18 persoane, in timp ce la alegerile din prezidențiale din 2016, pana la ora 11:00 „era deja clar ca buletinele de vot se vor epuiza curand”.