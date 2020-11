Diaspora ne uimește: Deja a votat mai mult decât în primul tur CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. In turul intai al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, in diaspora au votat exact 149 020 de oameni. In acest moment insa, cand pana la inchiderea urnelor de vot au mai ramas ore bune (ora 21:00), peste 150 de mii de moldoveni e peste hotare deja au votat. Majoritatea moldovenilor care au votat in afara țarii sunt, potrivit datelor CEC, tineri, cu varste cuprinse intre 18-40 de ani - aproape 62 la suta din totalul celor care au votat. Dupa care urmeaza cei cu varstele cuprinse intre 41-55 de ani - aproape 27 la suta. Iar cei care au varste de peste 56… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

