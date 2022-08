Diana Sosoaca a dat cartile pe fata: ce parere are despre Ilinca Munteanu, tanara care s-a casatorit cu George Simion pe 27 august. Senatoarea nu vede cu ochi buni aceasta casnicie din cauza faptului ca așteptarile pe care le are o tanara de 22 de ani nu se vor potrivi cu realitatea, avand in vedere […] The post Diana Șoșoaca, veste DEZASTRUOASA pentru sotia lui George Simion, la doar cateva zile de la nunta first appeared on Ziarul National .