Diana Sosoaca a fost prezenta, miercuri seara, la un protest desfasurat in Piata Victoriei, in fata Guvernului. Senatoarea a spus ca a iesit in strada pentru a fi „alaturi de oamenii care lupta pentru drepturile cetatenesti”. „Daca am ajuns in Senatul Romaniei, am ajuns ca impreuna cu forta civica din Romania sa putem sa invingem o dictatura bolsevico-stalinista de tip neofascist. Sunt foarte multe actiuni in instanta si plangeri penale impotriva tuturor membrilor al actualului si fostului Guvern. Sunt actiuni pentru anularea tuturor restrictiilor”, a spus Sosoaca, in direct la Romania TV. Senatoarea…