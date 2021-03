Stiri pe aceeasi tema

- Protestele iau amploare sambata, in mai multe orase din tara. Sute de oameni din Bucuresti si zeci de oameni in alte orase (Cluj, Brasov) denunta "dictatura medicala" generata de pandemie. In Bucuresti, mesajele sunt diverse, vizate fiind in principal restrictiile, dar exista si mesaje impotriva…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Oamenii stau intr-un grup compact, niciunul dintre ei nu poarta masca și nici nu respecta vreo masura de prevenție și flutura steaguri și pancarte.…

- Astazi are loc, in București, cel mai mare protest fața de restricțiile impuse de autoritați in pandemie. Cel puțin așa preconizeaza organizatorii. Sunt mai multe grupari care vor manifesta in locuri diferite, inclusiv cea a susținatorilor Dianei Șoșoaca. De altfel, oamenii se acuza reciproc de confiscarea…

- Protestul spontan al minerilor de la exploatarile sucevene Crucea si Botusana a inceput miercuri dimineata, iar dupa-amiaza aproximativ 160 de mineri au decis sa se blocheze in interiorul minelor. Angajatii sunt nemultumiti ca nu si-au mai primit salariile de doua luni, dar si ca nu li s-a livrat nici…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu nu și-a exprimat marți nicio rezerva vizavi de o eventuala intrare in partid a senatoarei independente Diana Șoșoaca (ex-AUR). CITEȘTE ȘI: ATENȚIE: Medicamentul anti-raceala care poate provoca decesul in caz de supradoza„Nu cred ca doamna Șoșoaca poate sa strice…

- Timișorenii vor ieși din nou in strada, astazi. Dupa ce ieri sute de timișoreni au protestat in strada din cauza deciziei de carantinare, astazi, acțiunile de protest vor continua. Strigarea se da pe Facebook, unde oamenii sunt chemați sa iasa din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi afirma ca incidentele de miercuri din Washington D.C. nu sunt comparabile cu mineriadele din Romania, ci eventual cu protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. La fel ca la "protestul diasporei", in SUA au iesit in strada cei care au pierdut alegerile si nu…