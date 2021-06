Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Velcu a oferit pentru Antena Stars primele, dar și singurele declarații, dupa ce a a flat ca Tzanca Uraganu așteapta un al doilea copil cu amanta lui, Lambada. Soția oficiala a manelistului a marturisit ca nu va accepta niciodata situația.

- Vulpița de la Acces Direct și-a surprins din nou fanii. Cu puțin timp inainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al sau, Veronica Stegaru a poftit la... clatite. Zis și facut! Soția lui Viorel s-a pus pe gatit și a impartașit imaginea cu cei din mediul online. Tanara din Blagești va naște…

- Un caz incredibil de rar a avut loc in Anglia, Rebecca Roberts a ramas insarcinata cu un al doilea copil dupa ce era deja insarcinata. Aceasta situație medicala este denumita de specialiști drept "superfetație" și are ca rezultat o noua sarcina in timpul unei sarcini inițiale. Care sunt cauzele și cum…

- Diana Matei și Marian Cleante formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Sunt impreuna de 18 ani și chiar daca au existat probleme in cuplu, cei doi le-au depașit de-alungul timpului. Artista a dezvaluit cum funcționeaza lucrurile in casnicia lor. „Noi avem o relație de complementaritate in multe…

- Diana Matei a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația dintre ea și Marian Cleante. Cei doi se iubesc de peste 18 ani, perioada de timp in care au avut parte de momente prețioase, dar și de multe probleme de cuplu.

- Oana Roman i-a lasat masca pe toți telespectatorii Antena Stars. Vedeta a demonstrat din nou ca este o fire deschisa, care spune de fiecare data lucrurilor pe nume, fara ascunzișuri, astfel ca a marturisit cum ar reacționa daca ar afla ca Marius Elisei vrea sa faca un copil cu altcineva! Declarațiile…