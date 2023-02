Stiri pe aceeasi tema

- Fadi Al-Halabi, director de imagine al documentarului The White Helmets, castigator al unui premiu Oscar, dar si al documentarului "Last Men in Aleppo", a anuntat ca a pierdut 13 membri ai familiei diin cauza cutremurului devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza cnn.com. "Familia mea…

- Prevazute sa inceapa in data de 11 februarie, la Istanbul (Turcia), Campionatele Balcanice de seniori in sala, competitie la care Romania urma sa fie reprezentata de 15 sportivi, au fost anulate, urmare a cutremurelor care au indoliat Turcia si Siria. „In urma incidentelor petrecute in Turcia, Ministerul…

- Saptamana aceasta a avut loc in București o competiție neobișnuita, in care 8 concurenți s-au palmuit in meciuri 1 versus 1, intr-un sistem eliminatoriu, pana cand unul singur a ramas in picioare. Sorin Simion Comșa (24 de ani) a caștigat competiția de dat palme organizata de RXF Romania, la capatul…

- In primele zile ale anului 2023 s-au inregistrat deja șapte decese, la Sibiu, din cauza virusului gripal. Cei șapte pacienți care au decedat sunt cinci barbați și doua femei, conform datelor transmise de DSP Sibiu. Este vorba despre pacienți cu varste cuprinse intre 58 și 80 de ani. Toți aveau virusul…

- Au fost comunicate, joi, primele doua decese din cauza gripei in Romania: o tanara de 25 de ani si de o femeie de 50 de ani, ambele din Bucuresti, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Vești triste pentru o zodie! Acești nativi vor trece prin clipe de coșmar! Ei vor ramane fara o persoana draga pana la sfarșitul anului. Vor varsa multe lacrimi din cauza suferinței pe care o vor simți din cauza pierderii, iar ghinionul se va ține scai de ei. Despre ce semn zodiacal este vorba.