- Marți au fost puse in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Teleorman, precum si patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de spalarea banilor, prejudiciul creat fiind estimat la 5.000.000 de lei. „La data mentionata, politistii bucuresteni…

- Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare marti noua mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Teleorman, precum si patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea…

- CERCETAȚI PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC ȘI MARE RISC! Polițiștii au efectuat 11 percheziții domiciliare, in Prahova și Brașov, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc. Incepand cu luna octombrie 2019, polițiștii și procurorii au documentat activitatea unei rețele infracționale,…

- Ieri, 27 iulie a.c., polițiștii de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul unui inginer topograf din cadrul Administrației Bazinale de Apa Banat au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de percheziții auto in Baia Mare și Mireșu Mare, prin care se efectueaza…

- La data de 12 iulie a.c., polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Calarași și Ialomița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Calarași, au efectuat 5 percheziții, la domiciliile unor persoane banuite de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.…

- VIDEO| PERCHEZIȚII ale BCCO Alba, la persoane banuite de trafic de DROGURI. 100 000 de lei și substanțe interzise, descoperite Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 34 de percheziții,…

- Politistii Capitalei, sub coordonarea DIICOT, pun in aplicare, miercuri dimineata, 17 mandate de perchezitie domiciliara si 16 mandate de aducere, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional…