Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Harghita a anuntat, duminica seara, ca s-a deschis dosar penal de cercetare pentru distrugere, dupa vandalizarea indicatoarelor rutiere de la intrarea in mai multe localitati. Politistii precizeaza ca doar in judetul Harghita sunt patru astfel de indicatoare…

- Anchetatorii au conturat o prima ipoteza in cazul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia au murit doua persoane. Mașina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens.

- Anchetatorii au conturat o prima ipoteza in cazul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia au murit doua persoane. Mașina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala.Surse…

- Politistii din Galati au deschis dosar penal pentru distrugere calificata in cazul exploziei care a avut loc luni, la o benzinarie dezafectata din oras, deflagratie care a afectat patru masini parcate si un hotel aflat in apropiere.

- Politistii au deschis dosar penal in rem pentru distrugere, dupa ce un barbat de 52 de ani din Targu-Carbunești a declarat ca este nevoit sa se spele la lighean din cauza vecinului de la parterul blocului, care ar fi taiat țevile de apa. „Polițiști din cadrul Poliției Orașului Targu-Carbunești…

- Polițiștii din Harghita au deschis dosar penal in cazul ursului lovit sambata de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze 18 ore pe drum, in timp ce autoritațile il pazeau, informeaza Hotnews. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili daca s-a comis vreo infracțiune, iar oficialii iși paseaza…

- Polițiștii timișoreni au intrat in alerta vineri in jurul pranzului, dupa ce au fost anunțați ca la Unitatea de Primire Urgențe a fost adus un baiat de 17 ani, victima a unui accident cu fuga. Copilul a mers acasa și le-a povestit parinților ca, vineri dimineața, ar fi fost lovit de un autoturism…

- Politistii din Ilfov au intocmit dosar penal pentru distrugere si tulburarea ordinii, dupa ce un barbat a facut scandal la casa lui Gigi Becali din Voluntari, unde erau primiti invitatii la nunta fiicei lui, informeaza digi24.ro.Barbatul a ramas internat in spital, relateaza Mediafax."In cauza, a fost…