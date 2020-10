Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au folosit, joi noapte, 12 focuri de avertisment pentru a prinde patru barbati, surprinsi in flagrant delict in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme. "In noaptea de 22 - 23 octombrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Patru barbați sunt banuiți ca au furat bani, laptopuri și aur din seifurile unor firme din București. Polițiștii au facut mai multe percheziții cu ocazia carora au descoperit și mai multe bunuri de contrabanda.Joi, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea…

- Antena 3 a prezentat o filmare despre care susține ca este de pe camerele de supraveghere din camera securizata a Biroului Electoral Sector 1, in care se aflau voturile de la alegerile locale, primaria generala, consiliu local, primar de sector.Pe filmarea, datata 29 septembrie, la ora 1.54, la doua…

- Un tanar acuzat ca ar fi agresat o persoana pe o strada din sectorul 3 al Capitalei, folosindu-se si de un pistol tip airsoft, a fost retinut de politisti pentru lovire sau alte violente. Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis sambata AGERPRES, politisti din cadrul Directiei Generale…

- Poliția Capitalei a aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei și au confiscat suma de peste 6.200 de lei in urma unor controale derulate la mai multe cluburi, terase, baruri, restaurante și sali de jocuri. Sambata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Doi barbați de 40, respectiv 42 de ani, banuiți ca au intrat in timpul nopții, cu masca pe fața, intr-o firma din sectorul 6 al Capitalei, unde au spart un seif și au furat 40.000 de lei, au fost arestați preventiv.Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…