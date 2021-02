Dezvoltatorul de spații logistice P3 a semnat contracte de închiriere pentru circa 220.000 mp anul trecut Dezvoltatorul de spații logistice și industriale P3 Romania a semnat, in 2020, contracte de inchiriere pentru aproximativ 220.000 de metri patrați de spații de depozitare și birouri, dintre care 55.000 mp reprezinta contracte noi si 165.000 mp prelungiri ale contractelor existente. Aceste rezultate depașesc previziunile inițiale ale companiei și evidențiaza o creștere puternica a activitații de leasing. In plus, dezvoltatorul a adaugat noi facilitați in parcul sau de pe A1.Astfel, in 2020, portofoliul P3 a crescut cu aproximativ 48%, la 6,5 milioane de metri patrați suprafața totala inchiriabila.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

