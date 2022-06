Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi Programe Operaționale Regionale, aprobate de Guvern: Cați bani primesc județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu Trei noi Programe Operaționale Regionale, aprobate de Guvern: Cați bani primesc județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu In cursul zilei de luni, 30…

- The National Institute of Public Health (INSP) informs that 42.5% of COVID cases were registered in Bucharest, Cluj, Timis, Brasov and Iasi, during the week of May 9-15. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends…

- The National Institute of Public Health (INSP) reports that in the May 2-8 week, 43.1% of COVID cases were registered in Bucharest, Cluj, Timisoara, Brasov and Iasi, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ești curajos, disciplinat, tenace și ambițios? Te așteapta 1049 de locuri in 33 de județe și in București: Alba – 20 Argeș – 15 Bacau – 50 Brașov – 24 Buzau – 16 Braila – 6 București – 193 Bistrița-Nasaud – 2 Calarași – 12 Cluj – 23 Constanța – 200 Covasna – 15 Dambovița […] Articolul Soldat/gradat…

- The National Institute of Public Health reports that in the week of April 18-24, 49.1pct of the COVID cases in Romania were recorded in Bucharest, Cluj, Timis, Brasov and Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help…

- Locuitorii mai multor noi localitati ar putea iesi mai repede la pensie. Este vorba despre proiectul de lege nr. 111/2022, care a primit in data de 13 aprilie 2022 propunerea de adoptare si acum va merge la votul decisiv al deputatilor. Pentru a se putea aplica, trebuie mai apoi semnat de președintele…

- ”Subsidiara locala a producatorului suedez de utilaje destinate intretinerii spatiilor verzi – Husqvarna – a raportat afaceri de 24 de milioane de euro in 2021, in crestere cu 13% fata de 2020. Pana la finele anului, compania estimeaza afaceri de 25,5 milioane de euro in Romania, iar printre planurile…

- ”Mai mult de jumatate din investitiile imobiliare din Romania (57%) sunt in faza premergatoare constructiei – obtinerea de autorizatii de construire – la o luna de la inceperea razboiului din Ucraina”, potrivit unei analize a platformei Faraagentie.ro. Reprezentantii platformei spun ca exista semne…