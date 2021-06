Muzeul Județean Argeș, gazda unui vernisaj cu tematică chinezească

Expoziție temporară Better Tourism, Better Life, Better World Muzeul Județean Argeș în parteneriat cu asociația ChinaRo, a organizat o expoziție de fotografie intitulată Better Tourism, Better Life, Better World. Expoziția prezintă un regal de fotografie tematică,… [citeste mai departe]