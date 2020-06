ANUNȚ IMPORTANT!!! In data de 17 iunie 2020, incepand cu ora 23:00, vom efectua a doua dezinsecție din acest an, pentru a putea combate eficient apariția de capușe și țanțari din perimetrul „Ariei Naturale Crang Petrești” aflate in administrarea Consiliului Județean Vrancea, prin pulverizare cu o soluție specializata, avizata de Comisia Naționala pentru Biocide. Recomandam […] Articolul Dezinsecție in Crangul Petrești apare prima data in Monitorul de Vrancea .