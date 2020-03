Dezinfectant de mâini- Cum faci acasă un dezinfectant de mâini eficient Pentru a evita contactul cu tot felul de substanțe nocive, poți face acasa propriul dezinfectant de maini, rapid și eficient. Asta pentru ca numeroase studii au aratat ca dezinfectantul de maini din comerț este foarte periculos pentru ficat. Uite cum iți poți face acasa un sapun antibacterian pe care sa il folosești peste tot. Dezinfectantul de maini conține numeroase toxine periculoase pentru sanatate și nu intotdeauna este foarte eficient cand vine vorba de distrugerea germenilor. Ai, insa, alternative la aceste substanțe nocive. Uleiurile esențiale, de exemplu, au proprietați antibacteriene… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

