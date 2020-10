Dezbaterea globala referitoare la relatiile dintre persoanele LGBT, care in majoritatea statelor nu beneficiaza de recunoastere legala, se intensifica dupa ce papa Francisc si-a exprimat sustinerea pentru parteneriatul civil in cazul cuplurilor de acelasi sex, intr-un documentar care a avut premiera miercuri seara, la Festivalul de Film de la Roma, noteaza Reuters.



Intr-una dintre cele mai clare declaratii pe aceasta tema de la alegerea sa in 2013, in documentarul ''Francesco'', suveranul pontif a spus ca persoanele care fac parte din cupluri de acelasi sex au nevoie…