- Proiectul de hotarare care vor reglementa finanțarea de la bugetul județului a structurilor sportive a ajuns in etapa dezbaterii publice. Intalnirea este programata pe data de 6 martie, la Palatul Administrativ. Consiliul Județean Timiș ii invita pe toți cei interesați la dezbaterea publica privind…

- Elevii și studenții de pana in 26 de ani, care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, ar putea primi 200 de euro ca sa-și poata achiziționa calculatoare, conform unui proiect de Hotarare de Guvern pus in dezbatere publica de Ministerul Educației. Elevii și studenții pana…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțarilor…

- Consiliul Județean Timiș cere opinia cetațenilor pe doua hotarari care urmeaza sa fie supuse votului aleșilor județeni. Au fost lansate in transparența decizionala, conform Legii nr. 52/2003, doua proiecte de hotarari. Unul dintre acestea face referire la Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului…

- Autoritatile turce au suspendat competitiile sportive interne „pana la noi ordine”, in urma cutremurului devastator din sud-estul tarii, care a lovit si Siria, ucigand in total peste 5.000 de persoane, conform ultimelor date disponibile, a anuntat ministrul Tineretului si Sportului din Turcia, citat…

- In timp ce o țara intreaga așteapta cu sufletul la gura sa vada Legile Educației, ministra Ligia Deca continua sa le țina la secret. Nu ințelege ca este inacceptabil sa ascunda de cetațeni legi cu impact major asupra tuturor copiilor, profesorilor și parinților. Unele informații despre noile Legi ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede facilitati fiscale la abonamentele pentru practicarea sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, in limita echivalentului in lei al sumei de 400 euro anual, potrivit Agerpres. Prin actul normativ de modificare…

- Consiliul Județean Timiș a continuat și in acest an acordarea catre spitalele din județ de bani pentru sprijin in cadrul schemei de minimis. Unitațile medicale din Jimbolia, Sannicolau Mare, Faget, Lugoj și Deta au primit in acest an aproape 1,1 milioane lei pentru achiziționarea de echipamente medicale…