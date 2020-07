Stiri pe aceeasi tema

PRO Romania a lansat in dezbatere publica programul de administrare locala pentru municipiul Cluj-Napoca, din dorința de a implica, inca de la inceput, toți factorii interesați in proiectarea unui...

- PRO Romania a lansat in dezbatere publica programul de guvernare pentru județul Cluj, propunandu-și sa incurajeze participarea cetațeneasca la luarea deciziilor care ii afecteaza direct, atat pe termen scurt, cat și pe termen lung, dar și sa obțina eficientizarea actului guvernarii locale. ”Mi-aș dori…

- N. D. In colaborare cu alte institutii publice sau camerale ori diversi parteneri, Camera de Comert si Industrie Prahova continua organizarea de evenimente in spatiul virtual, astfel incat sa fie mentinute, in continuare, relatiile de colaborare dintre firmele prahovene. Astfel, a fost anuntata deja…

- Noi acuzații de abuzuri și ilegalitații la APM ILFOV. Opinia publica cere controale: Dovezile sunt acolo! Noi informatii venite pe surse susțin ideea ca in urmatoarea ședința de analiza tehnica APM ILFOV va accepta sa comita noi ilegalitați in procedura de revizuire a autorizatiei integrate…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu a organizat o dezbatere cu numerosi specialisti, printre care fostii consilieri prezidentiali Iulian Fota si Iulian Chifu, precum si contramiralul Mihai Gheorghe, pe tema noii Strategii de aparare a Romaniei pentru perioada 2020-2024. Plusurile si minusurile acesteia…

- Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa acuza guvernul Ludovic Orban ca incearca sa nu creasca pensiile și sa modifice, in acest sens, legea pensiilor fara dezbatere publica. CNS Cartel Alfa solicita astfel Executivului inițierea unui dialog cu parteneriii social care sa permita o analiza profunda…

Zborurile din Romania catre si dinspre tarile din rosie a pandemiei de COVID-19 vor ramane suspendate si dupa 15 mai, propune Ministerul Afacerilor Interne in proiectul privind masurile de combatere a raspandirii coronavirusului. Masurile sunt puse in dezbatere publica, iar decizia finala urmeaza a…

Decizie de ultima ora pentru presa din Romania. Ministerul Culturii a anuntat vineri ca proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului a fost retras din procedura de dezbatere publica, acesta urmand a fi reanalizat.