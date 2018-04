Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, nominalizat pentru funcția de secretar de Stat al Statelor Unite, a efectuat, in urma cu doua saptamani, o vizita in Coreea de Nord, unde s-ar fi intalnit cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un. Vizita a fost ținuta secreta, iar informația a fost dezvaluita pe surse de ziarul The Washington…

- Ultimele schimbari survenite in echipa lui Donald Trump aduc in politica interna și externa a Statelor Unite elemente pronunțate de conservatorism și protecționism, care pun pe primul loc interesele economice și comerciale ale națiunii, in dauna politicii ”pax americana”, construita indelung și cu dificultate,…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, considera ca o intalnire intre liderul american si omologul sau nord-coreean ar putea duce la renuntarea la programul de inarmare nucleara a Coreii de Nord, informeaza Reuters.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Secretarul de stat in ministerul Energiei, Robert Tudorache, membru al comisiei de negociere cu partea chineza, din partea statului roman, a declarat, astazi, la Constanța ca lucrarile de construcție a reactoarelor 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda vor incepe pana in 2020.

- "Nu vom cunoaste niciodata caracterul exact al activitatilor din Coreea de Nord. Nu vom sti niciodata momentul exact in care nord-coreenii vor incerca sa efectueze un nou test nuclear. Riscul principal este ca programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord sa continue sa se extinda, sa devina mai…

