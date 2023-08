Stiri pe aceeasi tema

- Reporterii Realitatea Plus au stat de vorba cu mai mulți localnici care au venit dis de dimineața in incercarea de a-și recupera o parte din bunuri. Mulți dintre aceștia au declarat ca, de-a lungul timpului, au simțit miros de gaze dinspre stația de GPL, mai ales dupa ce i-a fost retrasa autorizația…

- Inca nu se cunosc sumele exacte ce vor fi deblocate de Guvern pentru a-i ajuta pe oamenii ale caror case au fost distruse de suflul exploziei din seara de sambata spre duminica, de la Crevedia.Eexcutivul asteapta evaluarea finala din partea Consiliului Judetean Dambovita inainte de a face acest lucru. In…

- O explozie devastatoare a avut loc intr-o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din localitatea Crevedia, provocand pierderea unei vieți și ranirea grava a unui numar semnificativ de persoane. In urma incidentului tragic, o persoana a decedat din cauza unui infarct, iar alte 57 de persoane au fost…

- Numarul raniților in urma incendiilor de la Crevedia a crescut la 58, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Dupa prima explozie, o persoana a decedat in urma unui infarct și șapte au fost ranite și transportate la spital. Alte 50 de persoane au suferit arsuri dupa cea de-a doua explozie. Din totalul…

- In data de 04.08.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 345.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 86.800 de mijloace de transport.Comparativ cu perioada similara…

- In data de 06.07.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 271.000 de persoane, cetateni romani si straini si peste 66.100 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Potrivit unui…

- Cel putin 15 persoane au murit, joi, intr-un accident teribil pe o autostrada din provincia canadiana, unde un camion a lovit frontal un autobuz in care erau persoane in varsta in drum spre un cazino. Sunt și zece raniți, relateaza Reuters.Accidentul a avut loc la intersecția a doua drumuri majore din…