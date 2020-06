Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42 de milioane de locuri de munca din UE sunt in pericol, din cauza pandemiei. Țara in care aproape jumatate din angajați au fost trimiși in șomaj tehnic Peste 42 de milioane de lucratori se afla in somaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar aceste locuri de munca depind de decizia…

- Inmatricularile de mașini Dacia au scazut cu 53,2 % in primele cinci luni din anul 2020, fața de perioada similara a anului trecut, noteaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania.Conform ACAROM, in perioada ianuarie-mai 2020, au fost inmatriculate in Europa 118.496 de autoturisme Dacia,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca, din data de 23 februarie s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani și, potrivit estimarii Guvernului, „cam 300.000-350.000″ vor fi in cautarea unui loc de munca in perioada urmatoare. „Din 23 februarie, de cand, practic, am monitorizat toate intrarile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca, din 23 februarie și pana in prezent, s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani , aflați in strainatate. Aceștia au plecat din țarile in care se aflau in contextul pandemiei de coronavirus. Dintre aceștia, potrivit estimarii Guvernului in perioada urmatoare,…

- La zece ani de la criza financiara, Uniunea Europeana demonstreaza ca a invatat foarte putin despre cum sa actionezi impreuna si sa iei masuri paneuropene de combatere a crizei si de sustinere a economiei. Negocierile lungi dintre marile economii din sud versus cele din nord, cu Banca Centrala…

- Scadere dramatica a inmatricularilor de autoturisme noi in UE: doar jumatate fața de martie 2019 IInmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -55.1% in martie 2020 fata de martie 2019, atingandu-se un nivel de 567.308 unitati. Pe primele trei luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate 2.480.855 autoturisme…

- Editorial exclusiv evz.ro Președintele Romaniei a decretat imediat starea de urgența, o decizie importanta, pentru care ne-am exprimat votul favorabil, fara ezitare. Prin acel vot dat de Parlament, inca o data, Guvernul a primit puteri sporite. A primit responsabilitatea pe care a dorit-o, cu toate…