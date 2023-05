Stiri pe aceeasi tema

- *Un barbat care a suferit arsuri de gradul 3 si 4 – transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca Fl. Tanasescu In aceasta dupa-amiaza de 1 Mai, pompierii prahoveni au fost solicitati sa intervina la Rafinaria Petrobrazi, pentru gestionarea unei situatii de urgenta. Dupa cum au precizat…

- Incendiul s-a produs luni dupa-amiaza, in incinta rafinariei Petrobrazi, de pe raza comunei Brazi, anunța ISU Prahova. Activitatea rafinariei este oprita pentru urmatoarele cinci saptamani, instalațiile fiind in revizie generala, potrivit Realitatea PLUS.In urma incidentului se degaja fum dens, vizibil…

- Ieri dimineața, lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova au pus in executare sase mandate de percheziție domiciliara in Ploiești, la persoane banuite de furt calificat. „In fapt – se precizeaza intr-un comunicat al politiei prahovene -, in perioada februarie-martie, cinci…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia și Siria și aproape 2000 au fost raniți, dupa ce un cutremur de magniturdine 7,8 a lovit sud-estul Turciei, in noaptea de duminica spre luni. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Cel puțin 284 de persoane au…

- Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Prahova, surparea terasamentului pe o lungime de aproximativ 60 de metri s-a produs in dreptul orasului Breaza, la kilometrul 99+050, pe sensul de mers Brasov catre Ploiesti. In aceste conditii, autoritatile anunta instituirea unei restrictii temporare…