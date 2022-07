Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ruse au ucis luni cinci civili la Harkov, a anuntat guvernatorul regiunii din nord-estul Ucrainei, Oleg Sinehubov, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Cel putin 25 de persoane au murit lovite de fulgere sau in urma unor alunecari de teren produse in weekend in Bangladesh, in timp ce milioane de locuitori au ramas izolati sau fara adapost in regiunile joase din nord-est, afectate de cele mai grave inundatii musonice din istoria recenta a tarii,…

- Un barbat inarmat a deschis joi focul asupra colegilor sai intr-o fabrica din nordul statului Maryland, ucigand cel puțin trei persoane și ranind grav o a patra, inainte de a fi reținut dupa un schimb de focuri cu poliția, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel puțin șase oameni au murit in urma unei explozii in interiorul unei fabrici de produse chimice din India, anunța Reuters. Presa indiana vehiculeaza opt morți, numarul acestora fiind posibil sa creasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un bombardament rusesc asupra unei uzine din Avdeevka (estul Ucrainei) s-a soldat marti cu cel putin zece morti si 15 raniti, a anuntat guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Germania a inaintat o plangere impotriva Italiei la cea mai inalta instanta a ONU deoarece Roma le permite in continuare victimelor crimelor de razboi naziste sa ceara despagubiri de la statul german desi o sentinta anterioara a stabilit ca astfel de solicitari incalca dreptul international, relateaza…

- Ministerele de Externe din Germania, Franta, Italia si Spania au condamnat violentele de vineri din Ierusalimul de est, intr-un comunicat comun, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…