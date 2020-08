Apele lacului Nuntași, din județul Constanța, au scazut si in alti ani, dar acum este pentru prima data cand a secat complet, arata jurnaliștii Adevarul. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) sustine ca lacul nu ar fi secat complet daca erau decolmatate canalele care asigura tranzitarea apei din alte doua lacuri (Sinoe si Histria) […] The post Dezastru ecologic: Un deșert de 850 de hectare a aparut in Rezervația Biosferei Delta Dunarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .