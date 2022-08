Dezastru ecologic, tone de peşti morţi. Autoritățile poloneze oferă recompensă pentru detalii care duc la cei care au otrăvit fluviul Oder Poliția din Polonia a anunțat o recompensa de 210.000 de euro pentru informații despre persoanele care au contaminat fluviul Oder, a declarat ministrul de interne adjunct Marcin Wasik, relateaza Bild . Mercurul deversat in cursul de apa a provocat pierderea a 100 de tone de pește. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a insistat ca „trebuie sa gasim vinovații și sa-i pedepsim pe autorii infracțiunii de mediu”, in condițiile in care guvernul de la Varșovia și autoritațile sunt sub presiune, deoarece au reacționat ezitant la poluarea masiva. Vineri, 12 august, Morawiecki i-a demis pe șeful autoritații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile poloneze și germane lucreaza „fara incetare” pentru a stabili cauza morții a tone de peștil din raul Oder, a declarat vineri ministrul german al mediului, Steffi Lemke, avertizand asupra unei catastrofe ecologice. De la sfarșitul lunii iulie au fost gasite tone de pești morți in raul Oder,…

- Autoritatile din Brandenburg, "landul" care inconjoara Berlinul, au avertizat cu privire la moartea unui mare numar de pesti in raul Oder, care se invecineaza cu Polonia, aparent atribuita poluarii apei din cauza secetei, informeaza EFE joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Situatia exploziva de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, prinsa in razboiul din Ucraina, a starnit ingrijorari in randul romanilor. Pericolul unui incident nuclear care sa ne aduca un nor radioactiv nu este iminent. Autoritatile monitorizeaza continuu radiatiile. Si spun ca nivelul acestora…

- O firma romaneasca de transport din Maramureș trebuie sa plateasca 20.000 de euro ca sa-și recupereze un camion abandonat de șofer pe un drum in mijlocul unei paduri, in Germania. Camionagiul a pus pe jar și poliția germana și pe angajatorul lui, care l-au cautat doua saptamani. Pe un drum din mijlocul…

- Autorul american de carti politice, Robert D. Kaplan, analizeaza, intr-un material publicat de Bloomberg, posibilitatea ca trupele ruse sa se indrepte spre Romania si Republica Moldova si pune la indoiala angajamentul Occidentului intr-un astfel de scenariu. Intr-o vizita la Targoviste, expertii romani…

- Rusia a intrerupt timp de 10 zile livrarile de gaze prin Nord Stream 1 spre Germania, pentru lucrari de mentenanta. Autoritatile din Germania sunt insa pregatite pentru scenariul in care aprovizionarea nu va fi reluata.

- Timp de ani de zile, Germania a fost liderul de necontestat al unui bloc in interiorul unui bloc – țarile din Europa Centrala și de Est priveau spre Berlin pentru sprijin, indrumari și, uneori, chiar instrucțiuni explicite. De multe ori, cand UE avea nemulțumiri fața de unele țari, Germania era cea…

- Romplumb-ul s-a inchis de ani buni, iar acum au ramas doar problemele de mediu care nu și-au gasit rezolvare. De la Romplumb se fura cam tot ce se poate fura și asta se poate vedea doar daca dai o fuga prin Ferneziu. Halda de zgura este problema de mediu care creaza ingrijorare, o problema de mediu…