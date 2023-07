DEZASTRU după ce un bloc s-a prăbuşit din senin. Au murit cel puţin 14 oameni (VIDEO) O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, in Paulista, nu departe de Recife, provocand moartea a cel puțin 14 persoane și dispariția altor cinci. Printre victime sunt doi copii, de cinci și de opt ani. Nu se știe ce a cauzat prabușirea blocului. Oficialii au declarat ca patru persoane au fost salvate in viața […] The post DEZASTRU dupa ce un bloc s-a prabusit din senin. Au murit cel putin 14 oameni (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

