Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni din Statele Unite, a provocat pagube importante si in Cuba, in urma cu cateva saptamani, generand jumatate dintre pierderile asigurate, o suma cuprinsa intre 50 si 65 de miliarde de dolari, precizeaza intr-un comunicat asiguratorul. Potrivit Swiss…

- Catastrofele naturale au provocat pierderi asigurate estimate la 115 miliarde de dolari in acest an, determinate de uraganul Ian și alte evenimente meteorologice extreme, a estimat joi gigantul de reasigurari Swiss Re. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un jucator la loteria din Statele Unite a caștigat doua miliarde de dolari. Marele premiu a inceput de la 20 de milioane de dolari și nu mai fusese caștigat de trei luni. Loteria a anunțat ca biletul caștigator – care a nimerit toate cele cinci numere plus Powerball – a fost vandut in California, scrie…

- Un barbat din California a castigat 2,04 miliarde de dolari la loto, a anuntat marti site-ul oficial al Powerball, un record mondial dupa luni de zile fara un mare castigator, potrivit AFP. Un singur bilet castigator, cu numerele 10, 33, 41, 47, 56 si 10 pentru "Powerball", a fost identificat in Statele…

- Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari – un nou record mondial. Marele premiu nu a mai fost caștigat de 40 de extrageri. Precedentul jackpot care a stabilit un record mondial a fost inregistrat in anul 2016, cand marele premiu de 1,59 miliarde de dolari a fost…

- Numelere loteriei Powerball au fost extrase sambata in Statele Unite, cu un jackpot astronomic de 1,6 miliarde de dolari, un record mondial, potrivit News.ro . Nu a aparut inca nimeni pentru a ridica premiul, insa caștigatorul are la dispoziție cateva zile pentru a se prezenta intr-o agenție a loteriei.…

- Ministrul ucrainean de finanțe a menționat care este valoarea asistenței internaționale acordate Ucrainei pana la sfarșitul anului 2022. Ministrul finanțelor Serhi Marcenko, potrivit Agentiei de presa RBC-Ucraina, a adaugat ca Ucraina a primit deja aproximativ 19,4 miliarde de dolari drept sprijin…

- Proiectul, despre care Micron sustine ca va fi cea mai mare unitate de fabricare a semiconductorilor din lume, este de asteptat sa creeze aproape 50.000 de locuri de munca in New York, investitia in prima faza, de 20 de miliarde de dolari, fiind planificata pana la sfarsitul acestui deceniu. Micron…